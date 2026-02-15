Maloletý lyžiar musí byť pod dohľadom aj na lyžiarskom svahu. V súvislosti s nadchádzajúci jarnými prázdninami, počas ktorých sa môžu presunúť niektoré školopovinné deti v sprievode dospelej osoby za oddychom od školských povinností do hôr, to pripomenula polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská.
Ako poukázala, cez prázdniny treba počítať s tým, že sa v lyžiarskom stredisku a jeho okolí nachádza aj v pracovné dni zvýšený počet motorových vozidiel ako zvyčajne. Apelovala pritom na dodržiavanie dopravného značenia a pokynov osôb, ktoré zabezpečujú parkovaciu službu a organizáciu samotného parkovania. Vyzvala rodičov, aby parkovali len na miestach na to určených.
Obozretný treba byť podľa hovorkyne pri cúvaní a parkovaní vozidla. Pri samotnom presune z parkovacieho miesta k lyžiarskemu svahu a späť si podľa nej treba dávať pozor na prichádzajúce a odchádzajúce motorové vozidlá. Zároveň apelovala na rodičov, aby mali deti po celý čas pod dohľadom.
V súvislosti so samotným pohybom na lyžiarskom svahu odporučila prispôsobiť pohyb a rýchlosť jazdy na lyžiach snehovému podkladu a poveternostným podmienkam. Pozor si treba podľa nej dať na zníženú viditeľnosť, hmlu alebo sneženie. Podotkla, že výber obtiažnosti trate si má lyžiar zvoliť podľa vlastných schopností. Do úvahy treba podľa hovorkyne brať povrch svahu, či je trať upravená, bubnovitá, zľadovatená, primrznutá alebo roztopená - kašovitý sneh.
Apelovala aj na opatrnosť a pozornosť pri lyžovaní. Na svahu sa totiž môže zdržiavať väčšia skupinka osôb, ktorá by mala byť označená reflexnými vestami (napríklad lyžiarska škola). Takúto skupinku treba podľa nej obiehať zásadne ako celok, poza ich stopu. Nikdy nie pomedzi tento zhluk osôb.
Zároveň odporučila používať reflexnú vestu na svahu, najmä neplnoletým lyžiarom. Aj tak môže dospelá osoba zvýšiť ich bezpečnosť. Pripomenula tiež, že počas jazdy na trati je potrebné sa vždy rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Na strmom lyžiarskom svahu treba prispôsobiť rýchlosť jazdy schopnostiam a venovať dostatočnú pozornosť situácii na trati.
Poukázala aj, že nebezpečné je po páde ostať sedieť alebo zastaviť za tzv. terénnou vlnou. Ako doplnila, prichádzajúci lyžiar nemusí včas spozorovať, že sa pod horizontom kopca nachádza iná osoba a okamžite zareagovať. Apelovala tiež na dodržiavanie značiek a iných pokynov na trati, ktoré upozorňujú napríklad na kríženie zjazdoviek. Taktiež na nepreceňovanie sa počas lyžovačky.
„Počas najbližších dní, v období jarných prázdnin, budú policajti poriadkovej polície častejšie než obvykle prítomní v okolí lyžiarskych stredísk,“ uviedla hovorkyňa. Ako dodala, ich cieľom je dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok návštevníkov zimných športov a byť pripravení okamžite zasiahnuť na mieste, ak si to vzniknutá situácia vyžiada.