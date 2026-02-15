Na tlačovej konferencii premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia sme videli stret dvoch svetov. Jediný bod, na ktorom sa dohodli, je obchodná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Skonštatovala to europoslankyňa za opozičné KDH Miriam Lexmann.
„Rubio vyzdvihol túto spoluprácu v podobe nákupu lietadiel a jadrovej technológie do ďalšieho reaktora pre Slovenskú republiku. Samozrejme, o ekonomickej spolupráci Rubio hovoril aj na konferencii v Mníchove. Je to silná časť toho, čo chceme rozvíjať v transatlantickom svete medzi Spojenými štátmi a Európou,“ poznamenala Lexmann.
Na druhej strane je podľa nej potrebné povedať, že to bol stret dvoch svetov, kde Fico stále opakoval svoju politiku na štyri svetové strany. „Fico sa nejakým spôsobom obhajoval ohľadom jeho návštev do Moskvy a do Pekingu, aj jeho spolupráce s totalitnými režimami. Marco Rubio to veľmi kriticky pomenoval už v Mníchove a svojím spôsobom, medzi riadkami, to pomenoval aj dnes na Slovensku. Hovoril o tom, že tento multilateralizmus, čiže politika na štyri svetové strany v rétorike Roberta Fica, nefunguje,“ uviedla europoslankyňa. Podotkla, že SR urobila veľa chýb, kde sa Spojené štáty, ako aj Európa a ďalší demokratickí spojenci, dostali do znevýhodnenej pozície voči týmto totalitným režimom. „Hovoril aj o tom, čo môžu spoločne Európa a Spojené štáty urobiť pre to, aby sme sa z tejto znevýhodnenej pozície dostali, aby sme hájili vlastné ekonomické bezpečnostné záujmy,“ dodala.
Člen predsedníctva opozičného PS Ivan Korčok vnímal tlačovú konferenciu ako ďalšiu nevyužitú príležitosť postaviť sa za to, čo je dôležité pre Slovensko. „Ani slovo o tom, že EÚ je náš životný priestor, ani len náznak toho, aby USA upustili od konfrontačného postoja voči Únii. Kde je suverénne odmietnutie devastačného dosahu ciel na náš automobilový priemysel? Tu máme zhodu s USA, toto nestálo ani za zmienku? Premiér nezabudol na Maďarsko ani Srbsko, ale kde zostalo Slovensko,“ pýta sa. Nemyslí si, že išlo o obhajobu slovenského záujmu, ale len o obvyklé rétorické cvičenie o suverenite a zahraničnej politike na štyri svetové strany určené pre domáce publikum.
Premiér v nedeľu prijal šéfa americkej diplomacie Marca Rubia. Hovorili spolu o otázkach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO. Premiér potvrdil záujem o spoluprácu s USA pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku, deklaroval tiež záujem o prípadné spoločné rokovania krajín V4 s USA v otázkach energetickej spolupráce. S Rubiom diskutoval aj o zámere SR zaobstarať ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol americkej strane pomoc Slovenska pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Fico za najpodstatnejšie považuje to, že USA a SR sa vzájomne rešpektujú, pri spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch rokujú a hľadajú spoločné riešenia.