Slovný útok šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga vyvolal v Izraeli viaceré otázky.
Trump novinárom v Bielom dome povedal, že Herzog je „neúctivý“ a mal by sa „hanbiť“, že ešte neudelil milosť izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý je obvinený z korupcie.
Netanjahu podľa Trumpa dosiahol počas vojny Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy „výnimočné veci“.
Kancelária izraelského prezidenta následne objasnila, že Herzog sa ešte nerozhodol o prípadnom udelení milosti. Žiadosť, ktorú Netanjahu predložil v novembri, stále posudzuje ministerstvo spravodlivosti podľa zavedených postupov, uviedla.
Až po ukončení tohto procesu Herzog posúdi žiadosť „v súlade so zákonom, v najlepšom záujme štátu Izrael, vedený svojím svedomím a bez akéhokoľvek vonkajšieho alebo vnútorného tlaku,“ ďalej uviedol jeho úrad.
Herzog si hlboko váži Trumpovu podporu Izraela, ale podľa neho ide o suverénnu krajinu riadenú princípmi právneho štátu, uviedol jeho úrad.
Krátko pred Trumpovým útokom na Herzoga sa americký prezident stretol s Netanjahuom v Bielom dome. Podľa správ médií Herzogova kancelária preto požadovala vysvetlenie, či Netanjahu povzbudzoval Trumpa v jeho vyjadreniach proti izraelskému prezidentovi.
Zdroje blízke Netanjahuovi uviedli, že Trumpova žiadosť o milosť bola výlučne iniciatívou amerického prezidenta. „Premiér sa o tom dozvedel z médií a vopred o tom nič nevedel,“ uviedli.