Slovenská národná strana (SNS) vyzýva predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD), aby sa zamerali na prijímanie zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. Koaličná strana to uviedla v reakcii na nedeľnú tlačovú konferenciu predstaviteľov Smeru-SD. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
SNS v stanovisku skonštatovala, že práve Smer-SD má už dva roky pod kontrolou Ministerstvo spravodlivosti SR, no premiér i podpredseda parlamentu „každú nedeľu“ vyhlasujú, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave.
„Ide však len o opakovanú kritiku vlastného rezortu a konštatovanie, že ministerstvo nie je riadené tak, ako by malo byť. Predseda vlády má pritom plné nástroje na to, aby jeho nominant na poste ministra spravodlivosti Boris Susko pripravil komplexnú reformu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorú Slovensko potrebuje,“ uviedla SNS s tým, že je nepochopiteľné, prečo Smer-SD organizuje tlačové konferencie k téme, ktorú môže vyriešiť vlastným rozhodnutím.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar by sa mal podľa SNS zamyslieť nad tým, prečo opakovane otvára túto problematiku a verejne znáša výhrady, keď takéto vystúpenia len prehlbujú frustráciu z nečinnosti vlády. „Smer-SD zabúda, že má moc meniť zákon o kajúcnikoch, a že už nie je v opozícii,“ skonštatovala SNS.
Premiér Robert Fico v nedeľu v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, uviedol, že najvhodnejším riešením by bolo úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný a v súčasnej podobe za absolútne neakceptovateľný.