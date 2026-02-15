Prezident SR Peter Pellegrini diskutoval na nedeľnom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marcom Rubiom o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani súčasné svetové dianie. Hlava štátu prijala Rubia v Prezidentskom paláci v Bratislave. TASR o tom informovali z kancelárie prezidenta. Ako podotkli, návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch.
„Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident SR. V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa jeho slov jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.
Dôležitou témou rokovania bola aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident SR potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako skonštatoval Pellegrini, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám.
„Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident SR. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.
Rubio sa stretol aj s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) na Úrade vlády SR v Bratislave. V súčasnosti spolu rokujú.
Americký minister pricestoval na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD). Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska.