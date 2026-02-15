Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) si uvedomuje pád volebných preferencií strán vládnej koalície, dôvodom sú podľa neho najmä nevyhnutné konsolidačné opatrenia z ostatných rokov.
Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. V súvislosti s možnou povolebnou spoluprácou s hnutím Republika skonštatoval, že Hlas-SD je postavený aj na protifašistickom pilieri a prekáža mu, že predstavitelia Republiky sa doposiaľ nedokázali ospravedlniť za niektoré svoje výroky z minulosti.
Minister školstva v reakcii na prieskumy volebných preferencií uviedol, že vníma pád preferencií strany Hlas-SD i ďalších strán vládnej koalície. Za príčinou vidí konsolidačné opatrenia, ktoré koalícia podľa jeho slov musela v uplynulých rokoch urobiť dôsledku nepriaznivého stavu verejných financií.
„Zbavovanie sa zodpovednosti, hádzanie špiny jeden po druhom, nikomu nepomôže. V celej koalícii nie je záujem, aby nám padal ekonomický rast a aby sme museli konsolidovať ešte viac,“ skonštatoval Drucker s tým, že v rámci ďalšieho ozdravovania verejných financií bude vláda hľadať najmä prorastové opatrenia.
V súvislosti s preferenciami strany Hlas-SD jej podpredseda uviedol, že strana má najťažšie rezorty, no podľa prieskumov i najdôveryhodnejších ministrov. „Máme ambíciu mať kvalitný a dobrý výsledok a obhájiť náš výsledok minimálne v tom, čo sme mali v roku 2023,“ uviedol Drucker.
Minister školstva sa v relácii vyjadril aj k prípadnej povolebnej spolupráci s hnutím Republika. Prekáža mu, že predstavitelia Republiky sa do dnešného dňa nedokázali ospravedlniť za niektoré svoje výroky. „Laškovať s fašizmom, xenofóbiou, s popieraním základných práv je možno ľúbivé niekde na sociálnych sieťach, ale je to absolútne nebezpečné,“ povedal Drucker s tým, že strana Hlas-SD je postavená na niekoľkých pilieroch a jeden z nich je antifašistický.
Minister školstva tiež skonštatoval, že radikalizácia je vážny problém aj medzi mladými ľuďmi, a to nie len na Slovensku, ale v celej Európe i inde vo svete. „Mnohým rodičom uniká, čo sa deje v online svete. Z tých dát, ktorými disponujem aj ako minister školstva, je to naozaj veľmi hrozivé, čo sa deje,“ uviedol Drucker s tým, že práve preto je potrebné pracovať na legislatíve regulujúcej sociálne siete u detí.