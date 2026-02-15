Bývalý prezident USA Barack Obama v sobotu kritizoval postupy príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE) v Minnesote a ich správanie prirovnal k tomu, čo sa deje „v diktatúrach“.
Obama už minulý mesiac odsúdil konanie agentov ICE ako nezákonné, ale v rozhovore s politickým komentátorom Brianom Tylerom Cohenom, ktorý vyšiel v sobotu, svoje tvrdenia posunul ešte ďalej.
„Nevyspytateľné správanie agentov federálnej vlády je veľmi znepokojujúce a nebezpečné,“ povedal. Obama prirovnal konanie príslušníkov ICE k tomu, aké „sme v minulosti videli v autoritárskych krajinách a v diktatúrach“.
„Je dôležité, aby sme si uvedomili bezprecedentný charakter toho, čo ICE robil v Minneapolise a St. Paule, spôsob, akým boli federálni agenti — agenti ICE — nasadzovaní... bez jasných pokynov či výcviku, vyťahovali ľudí z ich domov... a používali slzotvorný plyn proti davom, ktoré iba stáli na mieste a nedopúšťali sa žiadnych trestných činov,“ citovala Obamu stanica CNN.
Exprezident však dodal, že vidí nádej v komunitách, ktoré sa postavili proti týmto zásahom. „Nie náhodne, ale systematicky, organizovane, občania hovoria: ‘To nie je Amerika, v ktorú veríme‘, a budeme sa brániť, budeme brániť pravdu s kamerami a pokojnými protestmi,“ povedal.
Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan vo štvrtok oznámil ukončenie protiimigračnej operácie v štáte Minnesota. Zároveň povedal, že odchod veľkej časti príslušníkov ICE sa podľa neho začne budúci týždeň. Razie, ktoré tam federálne orgány spustili ešte 1. decembra, vyústili do masových deportácií a zastrelenia dvoch amerických občanov federálnymi imigračnými agentami.
V Minnesote bolo v rámci operácie Metro Surge nasadených začiatkom februára približne 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu. Oba spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).
Federálne orgány uvádzajú, že počas razií v metropolitnej oblasti Minneapolisu a St. Paul zatkli viac ako 4000 ľudí. Trumpova vláda tieto osoby označuje za nebezpečných cudzincov zdržiavajúcich sa v USA nelegálne. Imigračné úrady však zadržali aj mnoho ľudí bez trestného záznamu, vrátane detí a občanov USA, pripomína AP.