Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Rubio sa v rámci návštevy SR stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim i premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Hovoriť majú o aktuálnych otázkach bilaterálnych vzťahov medzi SR a Spojenými štátmi americkými, regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
Americký minister pricestoval na pozvanie ministra Blanára. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska.