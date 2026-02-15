Líder koaličnej SNS Andrej Danko je za to, aby sa v parlamente preberalo čo najmenej zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Chcel by tiež, aby Národná rada (NR) SR na schôdzach prerokovala všetky body z naplánovaného programu a nepresúvala ich. Uviedol to tento týždeň novinárom v parlamente.
„My sme sa tu naučili po roku 2016, že sa všetky zákony preberajú, ale napríklad v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR si pred sebou tlačia stovky zákonov. Ale bol by som rád, aby sa parlament vrátil k tomu, že zákony, ktoré sú tu, sa preberú, či už sú to opozičné alebo koaličné, a že bude čo najmenej skrátených legislatívnych konaní,“ povedal.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tiež koncom minulého roka apeloval na to, aby sa o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch. Vláde vtedy odkazoval, aby parlament nezahlcovala návrhmi na skrátené legislatívne konanie.
Národná rada SR vlani schválila 113 zákonov. Z toho 21 prijala v skrátenom legislatívnom konaní.