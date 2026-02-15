Sobotňajšie popoludnie na východe Slovenska poznačila mimoriadne smutná udalosť. Záchranné zložky boli zalarmované k rieke Bodva, kde svedkyňa spozorovala vo vode unášané telo. Po intenzívnom pátraní sa naplnil ten najhorší scenár.
Osudné hlásenie na linku 158
Dráma sa začala v sobotu popoludní, keď na tiesňovú linku polície zavolala oznamovateľka. Uviedla, že v silnom prúde rieky Bodva v katastri mesta vidí predmet pripomínajúci bábiku alebo malé dieťa. Vzhľadom na rýchlosť toku a vzdialenosť nebolo možné okamžite potvrdiť, o čo presne ide.
Reakcia záchranných zložiek bola okamžitá. Na miesto vyrazili policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Polícia súbežne začala preverovať, či v danej lokalite nie je nahlásená nezvestnosť maloletej osoby.
Do akcie boli nasadené všetky dostupné sily, ktoré prehľadávali nielen samotný tok rieky, ale aj brehy a blízke okolie. Nádej na šťastný koniec zhasla približne po hodine a pol.
„Vo vodnom toku rieky Bodva bolo nájdené telo maloletej osoby bez známok života. Napriek rýchlej reakcii a maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek už nebolo možné maloletej osobe pomôcť,“ potvrdila polícia.
Vyšetrovanie prebieha
Miesto nálezu bolo okamžite zabezpečené pre procesné úkony. Privolaný obhliadajúci lekár konštatoval smrť, pričom presnú príčinu určí až nariadená súdna pitva.
Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice - okolie. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vzhľadom na vek obete a citlivosť prípadu polícia bližšie informácie momentálne neposkytuje.
Výzva polície
V súvislosti s touto tragédiou polícia apeluje na verejnosť a rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu detí, najmä v blízkosti vodných tokov. „Aj krátka chvíľa nepozornosti môže viesť k nenapraviteľným následkom,“ varujú muži zákona.