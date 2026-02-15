Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) ostro kritizovala postoj administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa k Ukrajine a označila ho za „hanebný“.
„Myslím si, že snaha prinútiť Ukrajinu k dohode o kapitulácii s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom je hanebná,“ povedala Clintonová na panelovej diskusii na MSC.
„Verím, že Ukrajina bojuje za našu demokraciu a naše hodnoty slobody a civilizácie na frontových líniách, stráca tisíce ľudí a jej krajina je zničená kvôli mánii jedného muža kontrolovať ju,“ vyhlásila.
Šéf Bieleho domu tomu podľa jej slov „buď nerozumie, alebo mu na tom utrpení vôbec nezáleží“.
Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi. Americký prezident v piatok povedal, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj „sa bude musieť pohnúť“ v rokovaniach s Ruskom, aby ukončil túto vojnu.
Trump opakovane verbálne vyvíjal tlak na Zelenského, tvrdiac, že ukrajinský prezident nemá záujem o mier alebo je prekážkou jeho dosiahnutia. Zároveň opakovane vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin má záujem ukončiť vojnu na Ukrajine.