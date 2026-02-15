Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa na stredajšom stretnutí v Bielom dome dohodli, že Spojené štáty budú pracovať na znížení vývozu iránskej ropy do Číny ekonomickým tlakom na Irán. Informoval o tom spravodajský portál Axios s odvolaním na dvoch amerických predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Dohodli sme sa, že budeme vyvíjať maximálny tlak na Irán, napríklad v súvislosti s predajom iránskej ropy Číne,“ povedal vysokopostavený americký predstaviteľ.
Reuters informuje, že viac než 80 percent iránskeho ropného vývozu smeruje do Číny. Ak by sa tento tok znížil, Irán, ktorý je vystavený rozsiahlym západným sankciám, by utrpel pokles príjmov z ropy.
Minulý týždeň sa v Ománe konali rokovania iránskych a amerických predstaviteľov. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí po nich vyjadril nádej, že sa Spojené štáty zdržia „hrozieb a nátlaku“, aby mohli rokovania pokračovať. USA krátko po spoločných rokovaniach oznámili nové sankcie zamerané na obmedzenie vývozu ropy z Iránu.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok upozornil, že návšteva izraelského premiéra v Bielom dome by mohla mať ničivý vplyv na diplomaciu.
Trump na stretnutí s Netanjahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať. Podľa svojich slov preferuje s Iránom uzavrieť dohodu.
Netanjahu podľa svojej kancelárie na stretnutí trval na „bezpečnostných potrebách štátu Izrael v súvislosti s rokovaniami“. Lídri sa vraj dohodli na ďalšej koordinácii krokov.