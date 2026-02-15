Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že rokoval s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom. Tento rozhovor sa uskutočnil pred plánovanými trojstrannými rokovaniami predstaviteľov Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska v Ženeve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Zelenského na sieti X.
„Spoliehame sa na to, že stretnutia budú skutočne produktívne,“ napísal Zelenskyj o rokovaniach, ktoré sa budú konať v utorok a v stredu (17. a 18. februára) v švajčiarskej Ženeve.
Zelenskyj objasnil, že s Wikoffom a Kushnerom diskutovali aj o niektorých udalostiach, ktoré sa odohrali po nedávnych trojstranných rokovaniach v Abú Zabí. „Nie všetko možno prebrať v telefonáte a náš vyjednávací tím budúci týždeň predstaví postoj Ukrajiny,“ uviedol. Podľa jeho slov hovorili aj o jeho stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Veľmi si vážime, že Amerika stále udržiava konštruktívny prístup a je pripravená pomôcť pri ochrane životov,“ konštatoval.
Ukrajinský prezident rokoval na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie aj so šéfom americkej diplomacie Rubiom, ktorého informoval o ruských útokov a dopade týchto útokov na ukrajinský energetický systém. „Diskutovali sme o tom, ako pomôcť Ukrajine ochrániť životy počas chladnej zimy a posilniť našu odolnosť,“ napísal na X.
„Podrobne sme diskutovali aj o diplomatickom procese a trojstranných rokovaniach,“ uviedol. Na stretnutí riešili aj otázku zoradenia jednotlivých krokov. Dôležité je podľa Zelenského dosiahnuť pokrok v otázkach bezpečnostných záruk a hospodárskeho oživenia.
V Ženeve sa budúci týždeň uskutoční tretie kolo trojstranných rokovaní o vojne na Ukrajine. Predchádzajúce dve kola rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.