Slovenská hokejová reprezentácia si na ZOH 2026 v Miláne zahrá vo štvrťfinále olympijského turnaja. Tím trénera Vladimíra Országha obsadil prvé miesto v B-skupine pred favorizovanými výbermi Fínska a Švédska, štvrté skončilo domáce Taliansko. Slovákom pomohli k priamemu postupu medzi osem najlepších tímov Fíni, ktorí deklasovali Talianov 11:0 a takisto sú naďalej v hre o štvrťfinále.
Slováci uspeli na základe svojho postavenia v minitabuľke. V nej mali spolu s Fínskom a Švédskom zhodne po tri body, v celkovej tabuľke po šesť, ale SR posunulo na prvú priečku najlepšie skóre spomedzi trojice (7:6). Druhí skončili v skupine Fíni (5:5) a tretie „tri korunky“ s negatívnym skóre 6:7. Fínsko stále môže postúpiť do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, musí však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by Fíni v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).
Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou. Pred štyrmi rokmi sa v Pekingu prebojoval do semifinále, v ktorom nestačil na neskorších olympijských šampiónov Fínov, no vynahradil si to v súboji o 3. miesto, v ktorom získal po triumfe nad Švédskom (4:0) historický bronz. Naposledy sa slovenský výber dostal medzi osem najlepších tímov ako víťaz svojej skupiny práve na olympiáde v Taliansku. V roku 2006 vyhral v Turíne skupinu v konkurencii Ruska, Švédska, USA, Kazachstanu a Lotyšska so stopercentnou bilanciou - piatimi víťazstvami. Výborne rozbehnutý turnaj sa však pre nich skončil trpkým sklamaním po tom, čo vo štvrťfinále nezvládol tím trénera Františka Hossu federálne derby s Českom, ktorému podľahol 1:3.
Slováci začali turnaj v Miláne prekvapivým triumfom nad Fínskom 4:1. Nasledovalo víťazstvo nad Talianskom (3:2) a na postup im stačilo prehrať so Švédskom maximálne o dva góly v kombinácii s očakávaným víťazstvom Fínska nad Talianskom. Postupový gól Slovenska zaznamenal v záverečnej minúte duelu proti „Tre Kronor“ útočník Dalibor Dvorský, ktorý doklepol za chrbát Jacoba Markströma strelu Juraja Slafkovského.
Okrem Slovenska majú už istotu priamej účasti vo štvrťfinále favorizovaní Kanaďania ako víťazi A-skupiny. Osemfinále sa vyhne aj najlepší tím z „céčka“, v ktorom je hlavným favoritom výber USA s jedným triumfom a dvoma zápasmi pred sebou. Trio doplní najlepší druhý tím a zvyšných osem mužstiev čakajú osemfinálové súboje.
ZOH 2026 - hokej, B-skupina
Fínsko - Taliansko 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)
Góly: 7. Aho (Rantanen, Lehkonen), 10. Granlund (Rantanen, Heiskanen), 11. Kakko (Mikkola, Ristolainen), 25. Kiviranta (Mikkola, Ristolainen), 28. Kakko (Luostarinen), 38. Granlund (Kakko, Luostarinen), 42. Heiskanen (Rantanen), 42. Lehkonen (Teräväinen), 44. Aho (Lehkonen, Jokiharju), 54. Armia (Haula), 58. Kiviranta (Armia, Haula). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), McCauley (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), MacPherson (Kan.), vylúčení: 0:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 11.508 divákov.
Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Lehtonen, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Tolvanen – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Granlund, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta
Taliansko: Clara (41. Fadani) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, Zanetti – De Luca, Frycklund, Saracino – Petan, Mantenuto, Frigo – Purdeller, Kostner, Morini
Fíni pristúpili zodpovedne k zápasu, ktorý mimoriadne zaujímal najmä slovenských priaznivcov. „Suomi“ vybavili duel troma gólmi v prvej tretine. Ako prvý prekonal brankára Claru center druhej formácie Aho, ku ktorému sa pridali Granlund a Kakko. Severania nepoľavili ani v prostrednej časti a po presných zásahoch Kivirantu, Kakka a Granlunda mali na konte už tucet gólov. Claru do tretieho dejstva vystriedal Fadani, ale ani on nezastavil s chuťou hrajúceho favorita. Fíni pridali ďalší päť gólov a výrazne sa priblížili k prvenstvu medzi tímami umiestnenými na 2. mieste. V tretej tretine skórovali Heiskanen, Lehkonen, druhýkrát v zápase Aho, Armia a demoláciu outsidera zakončil druhým presným zásahom Kiviranta.
konečná tabuľka B-skupiny:
1. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:8 6*
2. Fínsko 3 2 0 0 1 16:5 6
3. Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
4. Taliansko 3 0 0 0 3 4:19 0
* - priamy postup do štvrťfinále