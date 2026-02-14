Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) uviedol, že Európa „nemôže byť len divákom“, pokiaľ ide o Ukrajinu. Peking podľa neho dúfa, že európsky blok príde s plánom na vyriešenie tohto konfliktu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Keď Spojené štáty a Rusko obnovili dialóg, „zdalo sa, že Európa zostala bokom,“ povedal Wang I v prejave na bezpečnostnej konferencii v bavorskej metropole a dodal, že „vojna sa odohráva na európskej pôde, Európa má určite právo zúčastniť sa na rokovacom procese“.
„Teraz vidíme, ako Európa začína naberať odvahu viesť dialóg s Ruskom, čo je dobrá vec, a my to podporujeme,“ podotkol ďalej Wang I.
„Zároveň dúfame, že to nie je len dialóg kvôli dialógu, ale že Európa príde s vlastnými prístupmi a návrhmi na riešenie problému,“ dodal.
Zároveň vo svojom prejave varoval pred „sprisahaním“ týkajúcim sa Taiwanu s tým, že by to mohlo viesť ku „konfrontácii“ s Čínou.
Akékoľvek budúce „podnecovanie a plánovanie rozdelenia Číny prostredníctvom Taiwanu“ bude podľa šéfa čínskej diplomacie znamenať pre Čínu „prekročenie červenej čiary“.
„Toto by s veľkou pravdepodobnosťou mohlo viesť ku konfrontácii medzi Čínou a Spojenými štátmi,“ upozornil.
Zároveň vyjadril nádej, že Washington bude presadzovať „pozitívny a pragmatický“ prístup, poznamenal však, že „sme tiež pripravení čeliť rôznym rizikám“.
Čína si nárokuje samosprávny ostrov Taiwan ako svoje vlastné územie a nevylúčila použitie sily na jeho získanie pod svoju kontrolu, pripomína AFP.
Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom a najväčším dodávateľom zbraní tohto demokratického ostrova a Taiwan by bol v prípade potenciálneho konfliktu s Čínou veľmi závislý od podpory USA.
Wang I na konferencii tiež vyzval na oživenie Organizácie Spojených národov (OSN) a odsúdil jednostranné konanie niektorých mocností, píše agentúra DPA.
„Pri reforme a zlepšovaní globálneho riadenia by sa mal vždy dodržiavať multilateralizmus. Monopolizácia moci niekoľkými krajinami je jednoducho nepopulárna,“ upozornil s výzvou, aby medzinárodné spoločenstvo oživilo a zreformovalo systém OSN.
Dodal však, že nikto nemá „právo ju zničiť alebo zbúrať“, argumentujúc tým, že je to platforma, kde všetky národy bez ohľadu na ich veľkosť alebo bohatstvo majú svoj hlas a rovnaké práva.
„OSN nie je vo svojej súčasnej podobe dokonalá, ale zostáva najuniverzálnejšou a najautoritatívnejšou medzinárodnou a medzivládnou organizáciou na svete,“ povedal na obhajobu OSN bez toho, aby spomenul Spojené štáty alebo ich prezidenta Donalda Trumpa.
Wang I mal prejav bezprostredne po tom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na pódiu ostro skritizoval OSN a odsúdil ju za to, že prakticky „nemá odpovede“ na najväčšie svetové krízy. Miesto toho pripísal Trumpovej administratíve zásluhy za pomoc pri riešení geopolitických ohnísk od Gazy po Venezuelu.
Wang I tento argument odmietol a povedal, že významnejšie krajiny by sa mali „ujať vedenia v presadzovaní rovnosti miesto vnucovania svojej vôle ostatným“. Ako príklad varoval pred eskaláciou napätia s Iránom - opäť bez toho, aby priamo spomenul nedávne vojenské hrozby Washingtonu voči Teheránu.
„Situácia v Iráne má priamy vplyv na mier na Blízkom východe, príslušné strany by mali konať obozretne a vyhnúť sa vytváraniu nových konfliktov,“ dodal.