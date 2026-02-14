Európa musí stáť na vlastných nohách, povedal v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) britský premiér Keir Starmer. Zdôraznil potrebu budovať „tvrdú silu“ a byť pripravený bojovať, ak to bude potrebné. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters a staníc BBC a Sky News.
Starmer sa vo svojom prejave zameral na tému vojny na Ukrajine. Povedal, že Rusko spôsobilo ukrajinskému ľudu strašné utrpenie. Dodal však, že ruské hybridné hrozby sa šíria po celom kontinente a ohrozujú európsku bezpečnosť.
„Dnes nie sme na križovatke, cesta pred nami je rovná a je jasné, že musíme budovať našu tvrdú silu, pretože to je mena tejto doby,“ povedal.
„Musíme byť schopní odvrátiť agresiu a áno, ak to bude potrebné, musíme byť pripravení bojovať, urobiť všetko, čo bude potrebné, aby sme ochránili našich ľudí, naše hodnoty a náš spôsob života, a ako Európa musíme stáť na vlastných nohách,“ zdôraznil ďalej premiér.
Starmer zdôraznil, že Európa sa musí vzchopiť, viac investovať, viac dodávať a viac koordinovať. „Je dôležité, aby sme to robili v spolupráci so Spojenými štátmi,“ dodal. Podľa britského lídra Spojené štáty zostávajú nenahraditeľným spojencom a ich prínos k európskej bezpečnosti je bezkonkurenčný. Premiér uznal, že veci sa menia a Európa preberá väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu.
Pri príležitosti konferencie Starmer oznámil, že Británia vysiela údernú skupinu lietadlových lodí do regiónov Severného Atlantiku a ďalekého severu. Flotila bude operovať spolu so Spojenými štátmi, Kanadou a ďalšími spojencami NATO, dodal. Premiér tento krok označil ako „silný prejav“ odhodlania Spojeného kráľovstva k euroatlantickej bezpečnosti.