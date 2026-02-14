Nesprávna likvidácia lítiových batérií čoraz častejšie spôsobuje požiare v zariadeniach na ukladanie odpadu a recykláciu.
Združenie rakúskych spoločností pre nakladanie s odpadom (VOEB) v roku 2025 zaevidovalo 36 veľkých požiarov, spôsobených predovšetkým lítiovými batériami, ktoré skončili vo zvyškovom odpade, recyklačných nádobách alebo kontajneroch na papier.
Spoločnosti pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie hlásia až šesť požiarov denne, uviedlo vo štvrtok VOEB s tým, že vďaka masívnym investíciám do najmodernejších protipožiarnych a hasiacich systémov sa drvivú väčšinu z nich podarí rýchlo a bezpečne uhasiť. Lítiové batérie sa nachádzajú v najrôznejších predmetoch každodennej potreby, od smartfónov až po jednorazové elektronické cigarety - a riziko požiaru sa neobmedzuje len na odpadové hospodárstvo, upozornilo združenie.
Rakúska vláda už podľa zástupcov odvetvia podnikla prvé dôležité kroky, ako napríklad presadenie zákazu jednorazových elektronických cigariet, ktorý má nadobudnúť účinnosť na konci tohto roka. Okrem toho sa členské štáty EÚ v decembri postavili za iniciatívu Rakúska preskúmať systém zálohovania zariadení s lítiovými batériami v rámci celej EÚ.
„Stále je však potrebné urobiť veľa,“ uviedla prezidentka VOEB Gabriele Jülyová. „Potrebujeme systém stimulov pre vrátenie lítiových batérií, prísnejšie povinnosti spätného odberu v maloobchodnom sektore a predovšetkým viac verejnej osvety,“ vysvetlila.