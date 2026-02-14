Spojené štáty si nie sú isté, či to Rusko s ukončením vojny na Ukrajine myslí vážne, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
„Nevieme, či Rusi myslia ukončenie vojny vážne,“ odpovedal Rubio na otázku, či má Kremeľ skutočný záujem o zmysluplný mier. Minister dodal, že otázky o ukončení vojny na Ukrajine patria k tým najťažším na zodpovedanie. Dodal však, že Spojené štáty sú odhodlané „otestovať“, na akých podmienkach sa Kyjev a Moskva môžu dohodnúť.
Pripomenul, že Spojené štáty uvalili na ruskú ropu ďalšie sankcie, India sa po rozhovoroch so Spojenými štátmi zaviazala prestať nakupovať ďalšiu ruskú ropu a Európa podnikla tiež ďalšie vlastné kroky. Dodal, že americké zbrane sa ďalej predávajú na podporu ukrajinského vojnového úsilia a že sa dosiahol určitý pokrok smerom k zabezpečeniu mierovej dohody.
Rubio počas svojho prejavu venoval ostrú kritiku Organizácii Spojených národov (OSN), ktorá podľa jeho slov nezohrala „prakticky žiadnu úlohu“ pri riešení konfliktov. Dodal, že OSN nevyriešila vojnu na Ukrajine a že to boli až Spojené štáty v spolupráci s mnohými krajinami, ktoré dokázali priviesť obe strany k rokovaciemu stolu, aby diskutovali o mierovej dohode.