Slovenskú metropolu čaká významná diplomatická návšteva. Už túto nedeľu, 15. februára 2026, prijme predseda vlády SR Robert Fico ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia. Stretnutie na najvyššej úrovni sa zameria na strategické otázky bezpečnosti a energetiky.
Rokovanie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR so začiatkom o 12.10 h. Hlavným cieľom návštevy amerického ministra je posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Washingtonom a Bratislavou v kľúčových sektoroch.
Dominovať bude energetika a armáda Podľa oficiálnych informácií z Úradu vlády budú lídri diskutovať predovšetkým o bezpečnostných záujmoch oboch krajín. Významnú časť agendy zaberie téma energetickej bezpečnosti. Robert Fico a Marco Rubio majú rokovať o konkrétnych krokoch na posilnenie spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, ako aj o nevyhnutnej diverzifikácii energetických zdrojov, ktorá je pre Slovensko dlhodobou prioritou.
Druhým nosným pilierom rozhovorov bude obrana. Témou dňa bude pokračujúca modernizácia slovenskej armády, ktorá v posledných rokoch prechádza výraznou obmenou techniky. Predstavitelia sa dotknú aj plnenia záväzkov Slovenskej republiky voči Severoatlantickej aliancii (NATO).
Prísne bezpečnostné opatrenia Vzhľadom na vysoký profil návštevy budú platiť prísne bezpečnostné a organizačné opatrenia. Úrad vlády upozorňuje, že podujatie bude prístupné výhradne pre zástupcov médií, ktorí prešli procesom akreditácie. Dodatočná registrácia novinárov na mieste už nebude možná.