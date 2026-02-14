Prísnejšie požiadavky pre vstup turistov z viac ako 40 krajín do Spojených štátov pravdepodobne nezačnú platiť skôr ako od polovice roka 2026, uviedol Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP).
Podrobnosti navrhovaných zmien ešte neboli finalizované. Verejné pripomienkovanie návrhu pravidiel sa skončilo minulý pondelok a predložené návrhy musia byť teraz preskúmané, čo podľa CBP zvyčajne trvá až dva mesiace.
Podľa návrhu cestujúci, žiadajúci o vstup prostredníctvom Elektronického systému cestovného povolenia (ESTA), by mali mať povinnosť poskytnúť podstatne viac osobných údajov ako doteraz. Tieto by mali zahŕňať napríklad informácie o ich prítomnosti na sociálnych sieťach za posledných päť rokov, ako aj ďalšie kontaktné a rodinné údaje, hoci návrh nešpecifikuje presný rozsah týchto požiadaviek.
Podľa CBP sú tieto opatrenia zamerané na ochranu pred teroristickými a inými hrozbami.
Zmeny sa budú týkať občanov krajín zapojených do programu bezvízového styku (Visa Waiver Program), ktorý umožňuje vycestovať do Spojených štátov bez víz na dobu maximálne 90 dní.
Televízia CNN v januári s odvolaním sa na združenie prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií v americkom štáte Florida informovala, že žiadatelia budú požiadaní o poskytnutie mien účtov na sociálnych sieťach, ale nebudú musieť poskytnúť prístup k účtom alebo jednotlivým príspevkom. V správe sa uvádza, že CBP nebude kontrolovať ani aktivitu všetkých žiadateľov na sociálnych sieťach.