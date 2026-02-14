Konflikty sa zámerne premieňajú na vojny proti civilistom s využívaním dronov a ďalších technológií a krajiny beztrestne porušujú medzinárodné právo, povedala v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Špoljarićová Eggerová.
„Dnes zaznamenávame a klasifikujeme viac konfliktov ako pred 15 rokmi - dvakrát toľko; štyrikrát viac ako pred 30 rokmi,“ konštatovala.
Podľa Špoljarićovej Eggerovej však nejde len o čísla, ale o „intenzitu, rozsah a skutočnosť, že tieto konflikty sú prepletené rýchlym technologickým pokrokom,“ čo podľa jej slov zosilňuje negatívny vplyv na civilistov a celé krajiny, pretože dochádza k rýchlemu nárastu počtu vysídlených osôb.
„Nikdy nedochádza k momentu, keď drony bojujú proti dronom. Drony bojujú proti armáde a a čoraz viac aj proti civilistom. Vojny sa úmyselne menia na vojny nie proti ozbrojencom, ale proti civilistom,“ vyhlásila. „A to je dôsledok oslabovania medzinárodného humanitárneho práva,“ dodala.
Šéfka MVČK tvrdí, že princíp právneho štátu je možné zachovať len vďaka politickej vôli rešpektovať všeobecne ratifikované medzinárodné dohody.
AFP informuje, že MVČK pôsobí ako „strážca“ medzinárodného humanitárneho práva.
Špoljarićová Eggerová počas panelovej diskusie o humanitárnej pomoci povedala, že je na vedúcich predstaviteľoch, aby z takých zákonov urobili politickú prioritu a prijali ich ochranný výklad, nie výklad, ktorý ich oslabuje či uvoľňuje.
Až potom bude podľa nej možné obmedziť počet a rozsah konfliktov a znížiť náklady na humanitárnu pomoc. Medzinárodné humanitárne právo musí byť viazané na národné bezpečnostné záujmy, inak sa nestane prioritou, tvrdí.
Konštatovala, že ak dôjde k zrušeniu pravidiel vojny, pôjde o signál každému nositeľovi zbraní, že je všetko dovolené, a je „len otázkou času, kedy exploduje bomba vo vašom meste“, čo nové technológie a šírenie ozbrojených skupín dnes umožňujú.