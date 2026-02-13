Vysoká hladina testosterónu môže prispieť k riziku srdcových ochorení. Ako zistiť, či ste v ohrození?

Vysoká hladina testosterónu v krvi u mužov zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca. S týmto zistením prišli lekári z Cambridgeskej univerzity. Podľa nich by výsledky štúdie mohli ovplyvniť vnímanie doplnkov s obsahom tohto hormónu u mladých ľudí.

Čo to vôbec testosterón je a ako vplýva na zdravie srdca?

Testosterón a ochorenia srdca

Doplnky s obsahom testosterónu sa propagujú aj na sociálnych sieťach. Ich úlohou je podporiť rast svalov a výkon; Foto: Georgios Tsichlis/Shutterstock.com

Ako na svojom webe informuje Cambridgeská univerzita, doplnky s obsahom testosterónu sú užitočné pre mužov so zníženou hladinou tohto hormónu. Tá totiž spôsobuje negatívne následky ako slabosť, neefektívny metabolizmus či pomalý rast svalov.

Doplnky s testosterónom sa v posledných rokoch presadili aj na sociálnych sieťach, kde ich ponúkajú mladým mužom ako riešenie pre rast svalov, sily, energie a sebavedomia.

Prečítajte si viac: 5-minútový test odhalí, či trpíte na ischemickú chorobu srdca

Ako však dokazuje výskum z Cambridgeu, ani príliš vysoká hladina testosterónu nie je pre telo optimálna. Vedci totiž na základe údajov o vyše milióne Britov zistili, že tí s geneticky vyššou zásobou testosterónu sú o 17 percent náchylnejší na ischemické ochorenie srdca.

Podľa vedcov užívanie doplnkov s obsahom testosterónu zvyšuje riziko ischemického ochorenia srdca o 8,5 percenta. „Dôvodom zvýšeného rizika je čiastočne aj skutočnosť, že testosterón zvyšuje tlak krvi,“ spresnili vedci s tým, že spojitosť preukázali len u mužov – nie u žien.

„Z našej práce vyplýva, že vysoká hladina testosterónu v krvi zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca, ktorá následne môže zvýšiť riziko infarktu a zástavy srdca. Pri medicínskom podávaní testosterónu jeho výhody pravdepodobne prevyšujú riziko. To však nemusí platiť pri užívaní testosterónu na zlepšenie výkonnosti.“

Ako zistiť, či ste v ohrození?

Testosterón u mužov reguluje libido, zdravie kostí, tvorbu spermií a množstvo svalovej hmoty. Ako spresňuje web Medical News Today, hormón je potrebný pre správne fungovanie organizmu, no jeho prebytok môže spôsobiť niekoľko nepríjemných príznakov.

Príznaky nadbytku testosterónu v tele

  • akné
  • agresívne správanie
  • nadmerné ochlpenie
  • bolesť hlavy
  • problémy so srdcom alebo s pečeňou
  • vysoký krvný tlak
  • zvýšené libido
  • zvýšená chuť do jedla
  • neplodnosť
  • nespavosť
  • nízky počet spermií
  • zmeny nálady
  • zväčšenie prostaty (môže spôsobovať problémy pri močení)
  • opuchnutie nôh a chodidiel
  • nevysvetliteľné priberanie

„Vysoká úroveň testosterónu zvyšuje riziko neplodnosti, rakoviny a iných problémov,“ uvádza Medical News Today. Web dodáva, že pri pretrvávaní vyššie uvedených príznakov je potrebné vyšetrenie u lekára.