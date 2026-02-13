Vysoká hladina testosterónu môže prispieť k riziku srdcových ochorení. Ako zistiť, či ste v ohrození?
Vysoká hladina testosterónu v krvi u mužov zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca. S týmto zistením prišli lekári z Cambridgeskej univerzity. Podľa nich by výsledky štúdie mohli ovplyvniť vnímanie doplnkov s obsahom tohto hormónu u mladých ľudí.
Čo to vôbec testosterón je a ako vplýva na zdravie srdca?
Testosterón a ochorenia srdca
Doplnky s obsahom testosterónu sa propagujú aj na sociálnych sieťach. Ich úlohou je podporiť rast svalov a výkon; Foto: Georgios Tsichlis/Shutterstock.com
Ako na svojom webe informuje Cambridgeská univerzita, doplnky s obsahom testosterónu sú užitočné pre mužov so zníženou hladinou tohto hormónu. Tá totiž spôsobuje negatívne následky ako slabosť, neefektívny metabolizmus či pomalý rast svalov.
Doplnky s testosterónom sa v posledných rokoch presadili aj na sociálnych sieťach, kde ich ponúkajú mladým mužom ako riešenie pre rast svalov, sily, energie a sebavedomia.
Ako však dokazuje výskum z Cambridgeu, ani príliš vysoká hladina testosterónu nie je pre telo optimálna. Vedci totiž na základe údajov o vyše milióne Britov zistili, že tí s geneticky vyššou zásobou testosterónu sú o 17 percent náchylnejší na ischemické ochorenie srdca.
Podľa vedcov užívanie doplnkov s obsahom testosterónu zvyšuje riziko ischemického ochorenia srdca o 8,5 percenta. „Dôvodom zvýšeného rizika je čiastočne aj skutočnosť, že testosterón zvyšuje tlak krvi,“ spresnili vedci s tým, že spojitosť preukázali len u mužov – nie u žien.
„Z našej práce vyplýva, že vysoká hladina testosterónu v krvi zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca, ktorá následne môže zvýšiť riziko infarktu a zástavy srdca. Pri medicínskom podávaní testosterónu jeho výhody pravdepodobne prevyšujú riziko. To však nemusí platiť pri užívaní testosterónu na zlepšenie výkonnosti.“
Ako zistiť, či ste v ohrození?
Testosterón u mužov reguluje libido, zdravie kostí, tvorbu spermií a množstvo svalovej hmoty. Ako spresňuje web Medical News Today, hormón je potrebný pre správne fungovanie organizmu, no jeho prebytok môže spôsobiť niekoľko nepríjemných príznakov.
Príznaky nadbytku testosterónu v tele
- akné
- agresívne správanie
- nadmerné ochlpenie
- bolesť hlavy
- problémy so srdcom alebo s pečeňou
- vysoký krvný tlak
- zvýšené libido
- zvýšená chuť do jedla
- neplodnosť
- nespavosť
- nízky počet spermií
- zmeny nálady
- zväčšenie prostaty (môže spôsobovať problémy pri močení)
- opuchnutie nôh a chodidiel
- nevysvetliteľné priberanie
„Vysoká úroveň testosterónu zvyšuje riziko neplodnosti, rakoviny a iných problémov,“ uvádza Medical News Today. Web dodáva, že pri pretrvávaní vyššie uvedených príznakov je potrebné vyšetrenie u lekára.