Európska únia v minulom roku mierne znížila dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Poukázali na to údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa Eurostatu EÚ doviezla vlani LNG z Ruska v hodnote 7,4 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje zníženie dovozu zhruba o 3 %.
Celkovo Európska únia doviezla v roku 2025 LNG za približne 46 miliárd eur. Väčšinu z toho tvoril plyn z USA. Zo Spojených štátov doviezla EÚ skvapalnený zemný plyn v hodnote 24,2 miliardy eur.
Brusel síce krátko po útoku Ruska na Ukrajinu zakázal dovoz viacerých surovín z Ruskej federácie ako ropa a uhlie, v prípade plynu celkový zákaz však posunul na neskoršie obdobie, keďže niektoré členské štáty boli od ruského plynu vysoko závislé. Plyn z Ruska sa okrem LNG dováža ešte aj prostredníctvom plynovodu, a to plynovodu TurkStream vedúcim po dne Čierneho mora.
To sa však má čoskoro zmeniť. Dovoz ruského LNG bude zakázaný od januára a čo sa týka potrubného plynu, tam sa počíta s ukončením dovozu na jeseň budúceho roka.