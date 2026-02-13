Polícia v piatok zadržala 17-ročného študenta strednej školy. Ide o syna 40-ročného muža, ktorý mal v Leviciach vo štvrtok 12. februára zavraždiť ženu a jej maloletú dcéru. Zadržanie syna súvisí s jeho aktivitou na sociálnej sieti. Polícia sa zatiaľ k dôvodom zadržania syna nevyjadrila, okolnosti preveruje.
Jeho otcovi vzniesol vyšetrovateľ v piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Telá matky s dcérou bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach vo štvrtok v ranných hodinách. Bývalý druh ženy sa sám prihlásil na mestskej polícii.