Pád lavíny vo Vysokých Tatrách si v piatok popoludní vyžiadal život 32-ročného muža z Českej republiky.
Dnešné popoludnie poznačila v našich horách smutná udalosť. Vo vysokohorskom teréne pod najvyšším štítom Slovenska došlo k pádu lavíny, ktorá mala fatálne následky.
K nešťastiu došlo v náročnom teréne v lokalite známej ako Lavínová lávka, ktorá sa nachádza v masíve Gerlachovského štítu. Podľa prvotných informácií sa práve v týchto miestach uvoľnila masa snehu, ktorá strhla jednu osobu.
Obeťou tragédie je 32-ročný muž českej národnosti. Napriek snahe sa mu už, žiaľ, nedalo pomôcť a pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a prípadom sa okamžite začala zaoberať polícia. Tá momentálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony na objasnenie okolností pádu lavíny. Vzhľadom na počiatočnú fázu vyšetrovania a citlivosť prípadu však nateraz odmietla poskytnúť detailnejšie informácie.
"Vzhľadom na prebiehajúce úkony momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla polícia vo svojom stanovisku.