Jacques Moretti, majiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana, kde pri požiari na Nový rok prišlo o život 41 ľudí, odmietol v rámci rekonštrukcie umiestniť na strop ohňovzdorné penové panely. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy portálu blick.ch, ktorý sa odvoláva na talianske médiá.
Skutočnosť, že stropné panely neboli ohňovzdorné, uľahčila šírenie požiaru. Pena sa totiž zapálila od prskaviek pripevnených k fľašiam šampanského, ktoré niektorí hostia oslavujúci príchod nového roka držali príliš blízko stropu.
Niekoľko talianskych médií vrátane spravodajskej televízie TGCOM24 a denníka Il Messaggero uviedlo, že dodávateľ materiálu Robert Borbiro poslal polícii v Crans-Montane e-mail. V ňom údajne uviedol, že navrhol inštalovanie ohňovzdorného penového obkladu. Moretti však vraj túto ponuku pre rozpočtové obmedzenia odmietol.
„Moretti považoval ohňovzdornú penu za príliš drahú,“ cituje z mailu TGCOM24. Bol presvedčený, že panely, ktoré už zakúpil, sú tiež ohňovzdorné.
Borbiro rovnako tvrdí, že priestory baru pred ich opätovným otvorením po rekonštrukcii v roku 2015 skontroloval a zistil závažné bezpečnostné nedostatky. Patrilo medzi ne príliš úzke schodisko vedúce zo suterénu na horné podlažia, nedostatočné vetranie a ťažko dostupný núdzový východ. Podľa TGCOM24 tento núdzový východ blokovala v noci na 1. januára stolička.
„V rokoch 1991 – 1995 som bol prevádzkovým manažérom hotelového reťazca. Nechápem, ako mohol tento podnik získať prevádzkovú licenciu,“ napísal Borbiro v maili.
Obeťami požiaru sa stali prevažne tínedžeri a mladí dospelí. Zranenia utrpelo ďalších 116 ľudí. Morettiho vzali 9. januára do preventívnej väzby, 23. januára ho prepustili na kauciu 200.000 švajčiarskych frankov. Jeho manželku Jessicu, spolumajiteľku baru, vyšetrujú na slobode. Okrem nich vzniesli obvinenie aj voči dvom švajčiarskym úradníkom.