Takzvanou kauzou haciendy sa podľa poslancov PS zaoberá aj Európska prokuratúra.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) tento týždeň v pléne Národnej rady (NR) SR tvrdil, že je ochotný prísť a pred poslancami obhájiť tzv. kauzu haciendy. V piatok túto možnosť dostal na mimoriadnom výbore, ale dopadlo to ako vždy. Nedodržal slovo a na výbor neprišiel. Uviedla to členka Výboru NR SR pre financie a rozpočet za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Darina Luščíková.
„Koaliční poslanci tento týždeň znemožnili rokovanie parlamentu o správe Generálnej prokuratúry k stavu stíhania korupcie. Neprišli ani na rokovania výborov k analýze krajských a okresných prokurátorov, ktorá hovorí o znemožnení riadneho vyšetrovania a odstíhania daňových podvodov. A dnes sa vykašľali aj na rokovanie o kauze haciendy, ktorou sa zaoberá dokonca Európska prokuratúra a v ktorej majú prsty,” povedala.
„Práve v čase, keď ľudia počítajú každý cent v peňaženke a jasne vidia ako sa zo svojich miezd musia podieľať na konsolidácii, tak koalícia nechce hovoriť o korupcii, nechce hovoriť o daňových podvodoch a nechce hovoriť o haciendách,” zdôraznila Luščíková.
Kým koalícia v parlamente rieši módnu políciu a spolitizovaný audit, tak ľudia podľa slov člena Výboru NR SR pre financie a rozpočet Štefana Kišša v týchto dňoch prepočítavajú ako prežijú.
„Dnes si koaliční poslanci s tisícovými platmi ešte aj odhlasovali, že už mali práce priveľa a odišli na viac ako mesačné prázdniny. Nemajú ani len predstavu o tom, ako riešiť skutočné problémy, napríklad rozkradnuté eurofondy alebo upadajúcu ekonomiku. Keď máme hovoriť o tom, zrazu nemôžu prísť do práce,” zdôraznil.
V parlamente podľa neho poslanci počuli, ako koalícia vidí Slovensko a aké má ciele - poslanec Smeru-SD Vladimír Macášek strane PS odkázal, že situácia nie je taká zlá, lebo deti idú ráno do školy. „To je odkaz občanom - nesťažujte sa na rozkradnuté eurofondy, unikajúce dane, plesnivé nemocnice či padajúce mosty. Nehovorte o vyšších daniach a stúpajúcich cenách, ktoré sme svojim diletantstvom spôsobili. Veď predsa deti idú do školy. Táto babrácka koalícia si latku postavila absurdne nízko a aj preto ju treba čím skôr vymeniť,“ uzavrel Kišš.