Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase základnej B-skupiny na olympijskom turnaji v Miláne nad domácim Talianskom 3:2.
Do streleckej listiny sa zapísali Libor Hudáček, Matúš Sukeľ a Adam Ružička. Po dvoch dueloch sú Slováci s plným počtom bodov na čele tabuľky a pred sobotňajším zápasom so Švédskom majú reálnu šancu na priamy postup do štvrťfinále.
Priamo do štvrťfinále postúpia víťazi troch skupín a najlepší tím na druhom mieste. Oba tímy uzavrú účinkovanie v základnej fáze v sobotňajších zápasoch. Slováci nastúpia o 12.10 h proti Švédom, Taliani budú o 16.40 čeliť Fínom.
ZOH 2026 - hokej, B-skupina
Taliansko - SLOVENSKO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Góly: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (Larkin, Pietroniro) - 24. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Pochmara - Briganti, Murray (všetci USA), vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3986 divákov.
Taliansko: Fadani (51. Clara) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini
Slovensko: Škorvánek – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel
Slováci nastúpili v bránke so Stanislavom Škorvánekom a do zostavy sa dostal aj Patrik Koch ako siedmy obranca namiesto Michala Ivana. Domáci Taliani od úvodu nadväzovali na sympatický výkon proti Švédsku, dávali si pozor na chyby a nebezpeční boli aj v ofenzíve. Slováci zvládli oslabenie od 3. minúty, no gólom sa neskončila ani ich presilovka v 12. minúte. Postupne prevzali iniciatívu v ofenzíve, no do prvej prestávky neskóroval ani Tatar, ktorý mal veľkú šancu v 17. minúte. V závere prvej časti sa Škorvánek vyznamenal po nájazde Frycklunda.
Početnú výhodu v 24. minúte však už Slováci využili. Hudáček v nej hľadal prihrávkou pred bránkoviskom Tatara, no obranca Trivellato si zrazil puk do vlastnej bránky - 0:1. Taliani naďalej trápili favorita a ich tvrdosť pocítil v 29. minúte Fehérváry, ktorého ostrým zákrokom fauloval DiGiacinto. Zo slovenskej presilovky síce gól nepadol, no od 34. minúty už predsa len Slováci viedli 2:0. Postaral sa o to Sukeľ, ktorý v 100. reprezentačnom zápase dorazil puk po ofenzívnej akcii Lišku. Taliani sa vrátili do zápasu v presilovke v 38. minúte, keď Pietronirovu strelu do žŕdky dorazil Bradley - 1:2. Bradley mal v závere druhej časti ďalšiu veľkú príležitosť, no jeho strelu zmaril Škorvánek efektným „semaforom“.
Taliani boli blízko k vyrovnaniu v 44. minúte, keď Purdeller dorážal odrazený puk, no Škorvánek mu dôležitým zákrokom lapačkou zmaril radosť. Dôležitý moment priniesla 52. minúta, v ktorej Slováci hrali presilovku a Ružička tesne po nej zakončil tlak na taliansku bránku - 1:3. V nej už v tej chvíli stál Damian Clara, ktorý nahradil zraneného Davideho Fadaniho. Taliani sa v 55. minúte dostali nielen k presilovke, ale aj k hre bez brankára. Počas nej Dazley gólom od korčule, ktorý musel potvrdiť videorozhodca, znížil na 2:3. Taliani naďalej vyvíjali tlak, no pribrzdil ich Larkin, ktorý poslal puk mimo hracej plochy a oslabil tak svoj tím. Slováci tak mohli oslavovať druhé víťazstvo na turnaji.