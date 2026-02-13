V úseku je prerušená železničná doprava, priecestie zostalo neprejazdné.
V obci Čierne v okrese Čadca došlo v piatok k zrážke vlaku s autom. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že k zraneniu nedošlo. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čadci s jedným kusom techniky.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 12.40 h je doprava v úseku Skalité - Čierne pri Čadci prerušená.
Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že úsek cez železničné priecestie je neprejazdný, obísť sa dá po okolitých uliciach.