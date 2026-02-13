K smrteľnej zrážke vlaku, prichádzajúceho do stanice Košice, s osobou mužského pohlavia došlo v piatok okolo 1.00 h.
Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdnoznaleckú pitvu. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Rušňovodič podľa polície použil zvukové výstražné znamenie, na čo osoba nereagovala. „Rušňovodič použil okamžite rýchlo činné brzdenie, pričom zrážke s osobou už nedokázal zabrániť. Bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom,“ uviedla hovorkyňa pre TASR.
Počas dokumentovania udalosti došlo podľa polície k prerušeniu dopravy a meškaniu vlakov. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdili, že v úseku Kostoľany nad Hornádom - Košice vlak tragicky zrazil a usmrtil civilnú osobu. „V dôsledku nehody došlo k prerušeniu dopravy na 2. traťovej koľaji od 1.08 do 2.46 h a na 1. traťovej koľaji od 1.08 do 4.00 h,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu ŽSR.