Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (Slovensko - Za ľudí) v piatok vystúpil v pléne.
Mal sa totiž na základe uznesenia Mandátového a imunitného výboru NR SR ospravedlniť za svoje výroky o „teliatkach a ožratých“. Matovič sa však neospravedlnil, namiesto toho kritizoval koalíciu. Sťažnosti a rozhodnutie mandátového výboru nazval politickým procesom.
„O tom, že dal nejaký obžalovaný Tibor Gašpar podnet, rozhodovala väčšina na mandátovom a imunitnom výbore zložená z jeho kolegov,“ vyhlásil Matovič. Konanie o jeho výrokoch prirovnal k súdnym procesom z 50. rokov minulého storočia.