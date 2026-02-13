Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť vyzval európskych partnerov, aby urýchlili dodávky rakiet protivzdušnej obrany.
„Toto je teraz kľúčová úloha nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu,“ povedal Zelenskyj vo štvrtkovom večernom videopríhovore, ktorému opäť predchádzali silné ruské vzdušné útoky. Informovala o tom v piatok agentúra DPA, píše TASR.
„Rusi si nesmú myslieť, že ich rakety a šáhidy (drony iránskeho typu) im nejako pomáhajú,“ doplnil ukrajinský prezident.
Zelenskyj nedávno uviedol, že systémy protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine nemohli v januári používať pre nedostatok munície.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok večer po konzultáciách na okraj stretnutia NATO v Bruseli informoval, že Nemecko poskytne Ukrajine päť ďalších riadených záchytných rakiet PAC-3 pre protilietadlové raketové systémy Patriot, ak ostatní spojenci spoločne prispejú celkovo 30 raketami PAC-3. Pistorius pritom vyjadril optimizmus, že cieľ „30 plus 5“ sa dosiahne. Ako dodal, všetci zúčastnení si uvedomujú, že cieľom je zachrániť životy a že ide o dni, nie týždne alebo mesiace.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov označil tento krok za veľmi dobrú iniciatívu a poukázal na to, že sa očakávajú ďalšie rakety prostredníctvom programu nákupu zbraní NATO známeho ako PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny).
V rámci programu PURL krajiny NATO spolupracujú na nákupe obranného vybavenia od Spojených štátov pre Ukrajinu.
Rusko sa od začiatku roka sústredilo na údery proti energetickej infraštruktúre Ukrajiny. Celkovo bolo v januári vykonaných 217 útokov, ktoré viedli k masívnym výpadkom elektriny, tepla a vody v Kyjeve, Charkove, Odese a ďalších veľkých mestách.