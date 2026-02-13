Polícia a ministerstvo vnútra pracujú na stabilizácii personálneho stavu v zbore prostredníctvom finančných a motivačných opatrení, náborovej kampane či podpory bývania a zlepšenia pracovných podmienok.
Aktuálne kapacity umožňujú zostavenie hliadok a riadny výkon služby. Pre TASR to v reakcii na štvrtkovú (12. 2.) kritiku opozičných strán k stavu polície uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Policajný zbor operatívne plánuje zmeny a presuny síl tak, aby bola zabezpečená dostupnosť hliadok a bezpečnosť občanov,“ uviedla polícia.
Policajný zbor zažíva roky pokles príslušníkov. V roku 2025 sa situácia podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) zlepšila a prvýkrát po dlhom čase do zboru prišlo viac nových policajtov, ako z neho odišlo. Šutaj Eštok to pripisuje stabilizačným opatreniam. Opozičná SaS aj Hnutie Slovensko vo štvrtok stav v polícii kritizovali. Spomenuli aj zníženie reálnych platov pre navýšenie odvodov, na ktoré upozornili odborári. Ministra vnútra vyzvali na odchod z funkcie.