U staršieho vodiča lekári konštatovali exitus.
Polícia zasahuje na ceste I/79 pri Trebišove. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pri križovatke na obchvate došlo k vážnej dopravnej nehode.
Jeden z vodičov nedal prednosť
Polícia predbežne informovala, že vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vodičovi na hlavnej ceste. V dôsledku toho došlo k zrážke dvoch áut, následkom ktorej starší vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
"V jednom z vozidiel utrpeli tri osoby zranenia, predbežne ľahšieho charakteru. U staršieho vodiča druhého vozidla bol na mieste konštatovaný exitus," informovala polícia.
Ako ďalej informovala polícia, preverovaním okolností nehody sa zaoberá Okresný dopravný inšpektorát. Na miesto prizvali aj dopravného znalca.
"Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch. Premávka je odkláňaná hliadkami," dodala polícia.
Foto: facebook.com/krhazzkosice
Na mieste zasahovali aj trebišovskí hasiči, ktorých k udalosti vyslali krátko po 9.30 h. Po príchode na miesto zistili, že sa tam nachádza sedem rôzne zranených osôb. „U jednej z nich príslušníci okamžite začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek sa túto osobu nepodarilo oživiť,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (HaZZ) na sociálnej sieti.