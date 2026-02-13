U staršieho vodiča lekári konštatovali exitus.

Polícia zasahuje na ceste I/79 pri Trebišove. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pri križovatke na obchvate došlo k vážnej dopravnej nehode.

Jeden z vodičov nedal prednosť

Polícia predbežne informovala, že vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vodičovi na hlavnej ceste. V dôsledku toho došlo k zrážke dvoch áut, následkom ktorej starší vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

"V jednom z vozidiel utrpeli tri osoby zranenia, predbežne ľahšieho charakteru. U staršieho vodiča druhého vozidla bol na mieste konštatovaný exitus," informovala polícia.

Ako ďalej informovala polícia, preverovaním okolností nehody sa zaoberá Okresný dopravný inšpektorát. Na miesto prizvali aj dopravného znalca.

"Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch. Premávka je odkláňaná hliadkami," dodala polícia.

Foto: facebook.com/krhazzkosice

Na mieste zasahovali aj trebišovskí hasiči, ktorých k udalosti vyslali krátko po 9.30 h. Po príchode na miesto zistili, že sa tam nachádza sedem rôzne zranených osôb. „U jednej z nich príslušníci okamžite začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek sa túto osobu nepodarilo oživiť,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (HaZZ) na sociálnej sieti.