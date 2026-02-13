Rusko a Ukrajina v noci na piatok pokračovali v dronových útokoch hlboko na území protivníka.
Rusko vyslalo do útokov na Ukrajine roje dronov a balistické rakety, ktorými spôsobilo ďalšie škody na jej energetickej infraštruktúre a zanechalo desaťtisíce ľudí v hlavnom meste Kyjev a mestách Dnipro a Odesa a ich okolí bez tepla, elektriny a vody, informovala agentúra Reuters. Z Odesy hlásia štyroch zranených.
Ostreľovanie Záporožskej oblasti si vo štvrtok vyžiadalo život jedného civilistu, informoval v piatok veliteľ oblastnej vojenskej administratívy Ivan Fedorov. Podľa neho ruské jednotky za posledných 24 hodín vykonali 559 útokov na 37 obcí Záporožskej oblasti.
Ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na ministerstvo obrany informujú, že v noci na piatok bolo nad ruskými regiónmi zostrelených 58 dronov: 43 nad Volgogradskou oblasťou a 12 nad Rostovskou oblasťou.
Oficiálny kanál ruského ministerstva obrany na platforme Telegram opäť neposkytol rannú zvodku o celkovej aktuálnej situácii, podotkla britská stanica BBC.
Ukrajinská armáda pri útoku vo Volgogradskej oblasti na juhu európskej časti Ruska zasiahla bytové domy i priemyselné objekty. Zranenia utrpeli tri osoby, ktoré sú hospitalizované, ale mimo ohrozenia života, uviedol gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov.
Nemenované zdroje agentúru Reuters informovali, že volgogradská ropná rafinéria vlastnená spoločnosťou Lukoil, ktorá predstavuje približne päť percent celkovej kapacity spracovania ropy v Rusku, v stredu pozastavila spracovanie ropy. Predchádzal tomu ukrajinský dronový útok, po ktorom vypukol požiar.
Primátor západoruského mesta Belgorod Valentin Demidov v piatok oznámil, že v dôsledku ukrajinských útokov je v meste bez elektriny približne 30.000 odberných miest. Podľa gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova po ukrajinských útokoch v regióne bolo od elektriny odpojených približne 220.000 odberateľov.