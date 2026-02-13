Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska si treba aj v piatok ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia takmer pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do 9.00 h.
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v lokalitách Chminianska Nová Ves, Čertovica a do 100 m v lokalitách Bertotovce, Krupina, Zvolen, Kriváň, Stará Ľubovňa, Čebovce, Veľký Krtíš, Slovenské Kľačany a Šturec.