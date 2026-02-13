Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio vo štvrtok amerického času odcestoval do Európy, kde sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). Cieľom delegácie USA bude udržať tlak na Európu, no podľa očakávaní by mal byť jej tón menej konfrontačný ako minulý rok.
V roku 2025 sa na MSC zúčastnil americký viceprezident J.D. Vance, ktorý ostro zaútočil na Európu v oblasti imigrácie, populistických strán a slobody prejavu, pripomína AFP.
Hoci je Rubio podľa agentúry diplomatickejší ako Vance, Spojené štáty v Mníchove plánujú naďalej tlačiť na svojich európskych spojencov vo viacerých otázkach.
„Žijeme v novej ére geopolitiky a to si bude vyžadovať, aby sme všetci prehodnotili, ako to bude vyzerať a aká bude naša úloha,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Washingtonu.
Šéf americkej diplomacie však zároveň vyzdvihol vzťahy medzi USA a Európou a označil ich za kľúčové. „S Európou sme veľmi úzko prepojení... Väčšina ľudí v tejto krajine môže svoje kultúrne alebo osobné dedičstvo vysledovať späť do Európy. Takže o tom jednoducho musíme hovoriť,“ uviedol Rubio.
Anonymní americkí predstavitelia pre AP potvrdili, že minister sa počas návštevy Európy plánuje zamerať na oblasti spolupráce v spoločných globálnych a regionálnych otázkach, vrátane Blízkeho východu, Ukrajiny a Číny.
Podľa AFP sa očakáva, že Rubio bude na Európu tlačiť aj v otázke spoločnej obrany. Jeho účasť na MSC bude zároveň ovplyvnená krízou, ktorú vyvolali požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa na získanie Grónska.
Už 62. ročník MSC sa začne v piatok a potrvá do nedele. Na podujatí, ktoré sa venuje aktuálnym témam medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky, sa očakáva účasť viac ako 60 prezidentov a premiérov, ako aj 100 ministrov zahraničných vecí a obrany.
Rubio po skončení konferencie navštívi Slovensko a následne aj Maďarsko. Podľa agentúry TASS šéf americkej diplomacie pred odletom potvrdil, že so zástupcami oboch krajín plánuje diskutovať o zastavení dovozu ruských energetických zdrojov.