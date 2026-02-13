Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zopakoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu by mal v jeho korupčných prípadoch dostať milosť. Izraelský prezident Jicchak Herzog by sa podľa Trumpa za jej neudelenie „mal hanbiť“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Trump vyhlásil, že Netanjahu bol počas vojny skvelým premiérom a izraelský ľud by sa mal za Herzoga hanbiť. „Je hanbou, že mu ju nedal. Mal by mu ju dať,“ uviedol Trump vo štvrtok v Bielom dome.
Americký prezident sa s Netanjahuom stretol v stredu vo Washingtone. Šlo už o ich siedmu spoločnú schôdzku od Trumpovho minuloročného návratu do Bieleho domu. Témou ich stretnutia bol Irán a situácia na Blízkom východe.
Netanjahu je prvý úradujúci premiér Izraela, ktorého obžalovali z trestného činu. Obvinenia z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery vznesené v roku 2019 popiera. Vo vlastnej žiadosti o milosť, ktorú predložil 30. novembra, argumentuje, že časté súdne pojednávania sťažujú jeho schopnosť vládnuť a že omilostenie by bolo v národnom záujme.
Trump opakovane verejne vyzval Herzoga, aby Netanjahuovi milosť udelil. Koncom decembra vyhlásil, že mu izraelský prezident povedal, že milosť je na ceste. Herzogova kancelária to v zápätí poprela.