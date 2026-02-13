Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová trvá na tom, že je odhodlaná usporiadať slobodné a spravodlivé voľby. Ich termín však bude podľa jej slov výsledkom budúceho „politického dialógu“, uviedla v rozhovore pre televíziu NBC News odvysielanom vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Rodriguezová sa funkcie prezidentky ujala začiatkom januára po tom, ako Spojené štáty vykonali vo Venezuele operáciu, v rámci ktorej zajali exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Washington pár obviňuje z narkoterorizmu, obchodovania s drogami a ďalších zločinov.
Dočasná prezidentka Venezuely od jej nástupu do úradu spolupracuje so Spojenými štátmi v otázke ropného sektoru aj prepúšťania politických väzňov, konštatuje AFP.
Agentúra tiež pripomína, že Rodriguezová čelí kritike zo strany opozície v súvislosti s výsledkami prezidentských volieb z roku 2024, ktorých víťazom sa stal Maduro. Opozícia tvrdí, že boli zmanipulované a za legitímneho víťaza považuje Gonzáleza Urrutiu.
V rozhovore pre NBC News Rodriguezová na otázku, či je odhodlaná usporiadať spravodlivé a slobodné voľby, odpovedala „absolútne áno“.
„V tejto krajine budeme mať, samozrejme, spravodlivé a slobodné voľby, ako je uvedené v ústave... časový rámec volieb bude stanovený a rozhodnutý na základe politického dialógu v tejto krajine,“ uviedla dočasná venezuelská prezidentka. Dodala ale, že aby mohli byť voľby vo Venezuele slobodné, krajina by musela byť „oslobodená od sankcií“.
V rozhovore Rodriguezová tiež trvala na právoplatnosti výsledkov spomínaných volieb z roku 2024. Maduro je podľa jej slov legitímnym prezidentom a v súvislosti s obvineniami USA ho považuje za nevinného.
Rodriguezová podľa AFP tiež zdanlivo obvinila venezuelskú opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú z protiprávneho konania a odmietla sa zaviazať, že pomôže tejto nositeľke Nobelovej ceny za mier vrátiť sa späť do krajiny.
„Pokiaľ ide o jej život, nechápeme, prečo sa okolo toho robí taký rozruch... Bude sa musieť zodpovedať Venezuele za to, prečo vyzvala na vojenskú intervenciu, prečo vyzvala na sankcie voči Venezuele a prečo oslavovala udalosti, ktoré sa odohrali začiatkom januára,“ vyhlásila Rodriguezová.