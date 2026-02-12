Spoločnosť Google poskytuje používateľom možnosť vymazať citlivé údaje o sebe z vyhľadávania. Ako sa zbaviť nevhodných fotiek?
Spoločnosť Google v priebehu februára zverejnila dva nové nástroje, ktoré používateľom pomôžu strážiť si súkromie. Google o tom informoval na svojom blogu, kde píše, ako z vyhľadávania odstrániť svoje citlivé údaje a nevhodné fotografie.
Ako vymazať citlivé údaje
Na spravovanie citlivých informácií o sebe Google odporúča použiť službu „Ovládajte výsledky o vás“. Tá pôvodne slúžila na vyhľadanie a odstránenie údajov ako telefónne číslo alebo adresa.
Na spravovanie citlivých informácií o sebe Google odporúča použiť službu „Ovládajte výsledky o vás“; Foto: Google.com
„Pre váš pocit pokoja teraz rozširujeme tento nástroj. Po novom dokážete vyhľadať a požiadať o odstránenie výsledkov hľadania obsahujúcich informácie ako číslo vodičského preukazu, pasu alebo občianskeho preukazu,“ spresnila spoločnosť.
Ako požiadať o odstránenie citlivých údajov
- Vo svojom Google konte kliknite na položku „Výsledky o mne“ alebo kliknite na tento odkaz.
- Zadajte informácie o sebe. Ak ste to predtým nerobili, kliknite na tlačidlo „Začíname“ na spodku obrazovky. Následne zadajte všetky informácie, ktoré chcete, aby Google vyhľadal na internete. Služba vás potom vyzve na zadanie čísel preukazov. Informácie, ktoré uvediete, sú chránené šifrovaním a ďalšími bezpečnostnými nástrojmi, ubezpečuje Google.
- Google začne sledovať výsledky vyhľadávania. V momente, keď vo svojej databáze zaznamená niektorý z vašich zadaných údajov, spoločnosť vás na to upozorní.
- Priamo v službe môžete následne požiadať o odstránenie citlivých údajov z výsledkov vyhľadávania.
Ako dodáva Google, odstránením informácie nedôjde k jej odstráneniu z internetu, ale len z výsledkov vyhľadávania na Google.
Ako vymazať nevhodné fotky
Google zároveň poskytuje používateľom možnosť požiadať o odstránenie nevhodných fotografií z vyhľadávania. Služba je vhodná najmä pre ľudí, ktorých explicitné zábery sa ocitli na Google bez ich súhlasu alebo vedomia.
Ako postupovať
- Po kliknutí na fotografiu kliknite na tri bodky pri nej.
- Zvoľte možnosť „Odstrániť výsledok“.
- Následne vyberte niektorú zo štyroch možností, pre ktorú chcete fotku vymazať.
Google vás následne môže požiadať o zadanie dodatočných informácií, ktoré vyhľadávaču pomôžu nájsť a odstrániť podobné fotografie v budúcnosti. „Po odoslaní žiadosti sa vám zobrazí zoznam odborných organizácií, ktoré poskytujú emocionálnu a právnu podporu,“ dodala spoločnosť.