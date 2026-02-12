Nemecko chce spoločne s niektorými európskymi partnermi z NATO zaobstarať veľké množstvá lacných bojových dronov.
Príslušné vyhlásenie o zámere podpísali vo štvrtok popri zasadnutí ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Medzi zapojené krajiny patria Francúzsko, Británia, Poľsko či Švédsko, informuje agentúra DPA.
Drony by podľa zdrojov z NATO mali mať dolet najmenej 500 kilometrov. V prípade potreby by sa dali nasadiť aj na preťaženie obranných systémov nepriateľa. Drahšie a presné zbrane by sa potom dali spoľahlivejšia použiť na likvidáciu vojenských cieľov. S podobným zámerom v súčasnosti využíva ruská armáda vo vojne proti Ukrajine drony iránskeho typu Šáhid, konštatovala DPA.
Zaobstarávanie bezpilotných strojov by malo prebiehať v rámci projektu známeho ako ELSA (European Long-range Strike Approach - Európsky prístup k úderom na dlhé vzdialenosti).
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v Bruseli uviedol, že ide o posilnenie konvenčného európskeho odstrašujúceho a obranného potenciálu v rámci NATO. Označil to za dôležité vzhľadom na súčasné výzvy.