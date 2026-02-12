Český prezident Petr Pavel už na polícii podal vysvetlenie ku správam, ktoré jeho poradcovi poslal minister zahraničných vecí, životného prostredia a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka.
Serveru Novinky.cz to bez ďalších podrobností potvrdil riaditeľ komunikačného odboru Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vít Kolář, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Neprezradím nič mimoriadne, keď poviem, že to má za sebou. Dohodli sme sa, že k tomu nebudeme hovoriť žiadne detaily. Len viem, že to mal v kalendári buď včera alebo dnes, tým dňom si nie som istý,“ povedal Kolář. Dodal, že viac informácií nemá, ale hrad ich vzhľadom na povinnosť mlčanlivosti neposkytne ani v ďalších dňoch.
Pavel koncom januára zverejnil správy, ktoré jeho poradcovi poslal Macinka a oznámil, že podal podnet na políciu, aby vec prešetrila. Okrem toho zadal vypracovať právne analýzy, či skutočne išlo o vydieranie.
Návštevu polície v tejto súvislosti avizoval minulý týždeň v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál. Poukázal na tvrdenia niektorých právnikov, podľa ktorých vec nebude kvalifikovaná ako trestný čin vydierania, lebo s tým sa vždy musí spájať hrozba fyzickým násilím. „Napriek tomu, že zákon nerozlišuje vydieranie a politické vydieranie, ja som v tom znaky politického vydierania videl,“ povedal vtedy prezident.
Nie je známe, či bol na polícii už aj Macinka. V pondelok odmietol novinárom odpovedať na otázku, či ho polícia v tejto veci kontaktovala.
Obaja politici sa v piatok a sobotu zúčastnia na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Macinka v pondelok vyhlásil, že tam nepôjdu spolu a ani sa tam neplánujú stretnúť vzhľadom na nabitý program.