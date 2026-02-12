Washington víta nedávne úsilie európskych členov NATO o prevzatie väčšej zodpovednosti v rámci Severoatlantickej aliancie. Námestník ministra obrany USA Elbridge Colby to uviedol vo štvrtok pred zasadnutím s rezortnými partnermi krajín Aliancie v Bruseli, informuje TASR podľa agentúr Belga a DPA.
Posilnené aktivity európskych spojencov sú „veľmi silným základom pre spoluprácu v partnerstve“, uviedol Colby. Partnerstvo namiesto spoliehania sa na USA bude podľa neho charakterizovať „NATO 3.0“ a Aliancia sa takto vracia k svojmu pôvodnému účelu obrany a odstrašovania.
Na zasadnutie nepricestoval americký minister obrany Pete Hegseth, dôvod Washington nezverejnil. V centrále NATO to podľa agentúry Belga niektorí vnímajú ako známku toho, že Washington považuje Alianciu za menej dôležitú než v minulosti. Na poslednom stretnutí šéfov diplomacie krajín NATO v decembri tiež chýbal minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
„Keďže Spojené štáty sa budú musieť v budúcnosti sústreďovať viac na situáciu v Pacifiku a okolí, je veľmi dôležité, aby Európa a Kanada prevzali väčšiu zodpovednosť,“ povedal vo štvrtok generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Tento proces už prebieha - NATO tento týždeň oznámilo, že európske štáty preberú od USA viacero veliteľských pozícií. Británia prevezme vedenie Veliteľstva spoločných síl v Norfolku v americkom štáte Virgínia, Taliansko povedie Veliteľstvo spoločných síl v Neapole a Nemecko a Poľsko sa budú striedať na čele Veliteľstva spoločných síl v holandskom Brunssume.
NATO zdôraznilo, že to neznamená odvracanie sa Spojených štátov od Aliancie. Vo vyhlásení uviedlo, že dohoda je súčasťou „posunu k spravodlivejšiemu rozdeleniu úloh“ a USA nemenia svoj záväzok voči Aliancii, keď budú napríklad naďalej obsadzovať post najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe.