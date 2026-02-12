Inšpektori upozorňujú na webovú stránku, cez ktorú by si spotrebitelia nemali objednávať služby ani uskutočňovať platby.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na webovú stránku www.alltours.sk. Ako informovala, kontaktovala ju samotná nemecká cestovná kancelária Alltours flugreisen gmbh, ktorá však s webom nemá uzatvorenú žiadnu zmluvnú spoluprácu.
Môžu vás uviesť do omylu, varuje SOI
V prípade, že už došlo k úhrade zájazdu cez web www.alltours.sk a ten sa neuskutočnil, SOI odporúča podať trestné oznámenie; Foto: fizkes/Shutterstock.com
Doména www.alltours.sk je podľa SOI registrovaná na fyzickú osobu, takže jej držiteľa sa nepodarilo dohľadať.
Oficiálna nemecká cestovná kancelária Alltours pritom spresnila, že subjektu „neudelila súhlas na používanie svojho obchodného mena, loga ani ochranných známok“. Zároveň označila používanie svojej značky za neoprávnené a zavádzajúce.
„Používanie obchodného mena a loga zahraničnej cestovnej kancelárie bez jej súhlasu môže spotrebiteľov uvádzať do omylu, najmä pokiaľ ide o totožnosť skutočného organizátora zájazdu a zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku.“
Nemecká cestovná kancelária tiež pripomenula, že zájazdy na Slovensku ponúka „výlučne prostredníctvom etablovaných cestovných kancelárií a cestovných agentúr a nesmeruje ponuku zájazdov na slovenský trh prostredníctvom webovej stránky www.alltours.sk.“
Platbe cez tento web sa vyhnite
V rámci ochrany spotrebiteľov SOI vyzýva neobjednávať si zájazdy cez webovú stránku www.alltours.sk. Rovnako by ste na nej nemali zadávať osobné údaje alebo uskutočňovať platbu cez ňu.
„V prípade, že už došlo k úhrade zájazdu a ten sa neuskutočnil, odporúčame spotrebiteľom podať trestné oznámenie,“ dodala SOI.
Pozor na ďalšie webové stránky
SOI v priebehu januára 2026 upozornila aj na ďalšie rizikové webové stránky. Obidve sprostredkúvali predaj zájazdov.
Jednou z nich je stránka TrendTravel.sk, ktorá medzitým zmenila svoj obsah na predaj detských kočíkov. K štandardnej ponuke alebo odkazom na produkty sa však dnes návštevníci nedostanú.
Spoločnosť, ktorá doménu prevádzkuje, mala v minulosti zrušiť organizovanie zájazdov po tom, ako si ich zákazníci kúpili.
SOI upozornila aj na doménu travelpremium.sk, ktorá podľa inšpekcie vykazuje „znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem“. Nákup zájazdov prostredníctvom týchto domén by zákazníci mali dôkladne zvážiť, dodala inšpekcia.