V súčasnosti ministerstvo podľa Tarabu hľadá dodatočné zdroje na opätovné spustenie programu.
Program Obnov dom je úspešný projekt, v ktorom sa doteraz rozdelilo viac ako 350 miliónov eur. V budúcnosti by mal pokračovať v sume približne 150 miliónov eur, ktoré by mali pochádzať z európskeho Modernizačného fondu. Podmienkou je však schválenie novely zákona o Envirofonde, o ktorej by mala Národná rada (NR) SR definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej aprílovej schôdzi. Uviedol to v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
V zastúpení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odpovedal na otázku Jozefa Ježíka (Smer-SD): „Vážený pán predseda vlády, bude pokračovať projekt Obnov dom?“
„Projekt Obnov dom je, myslím si, enormne úspešný projekt. Do dnešného dňa sme zateplili už 21.000 rodinných domov a bolo vyplatených 353 miliónov eur, ktoré išli na konkrétne opatrenia, kde sa zvýšila energetická efektivita ľudí naprieč celým Slovenskom,“ vyčíslil Taraba. Zároveň vytkol predchádzajúcej vláde, že sa jej v rámci tohto programu podarilo za dva roky 2021 až 2023 zatepliť iba 353 domov.
V súčasnosti ministerstvo podľa Tarabu hľadá dodatočné zdroje na opätovné spustenie programu. „Tie zdroje vidíme len v Modernizačnom fonde, pretože samozrejme 150 miliónov eur, ktoré by sme chceli alokovať, nevieme nájsť dnes v štátnom rozpočte, ani nie je dôvod ich tam hľadať. V Modernizačnom fonde máme dostatočnú alokáciu peňazí, ktorú by sme vedeli ľuďom presunúť na tento účel. Ale závisí to aj od toho, či prejde novelizácia zákona o Envirofonde,“ priblížil minister.
Ak by novela prešla v skrátenom legislatívnom konaní, ako pôvodne Taraba navrhoval, program mohol podľa neho opäť fungovať od marca. „Predpokladám, že ak by to prešlo v apríli, tak rátame interne, že niekedy okolo júla by vedela byť spustená tá schéma,“ avizoval minister.