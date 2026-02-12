Najdôveryhodnejším českým politikom je podľa aktuálneho prieskumu prezident Petr Pavel, ktorému dôveruje 62 percent ľudí. Naopak, najvyššiu mieru nedôvery dosiahol poslanec za stranu Motoristi sebe Filip Turek (70 percent).
Premiérovi Andrejovi Babišovi verí 43 percent ľudí. Ukázali to vo štvrtok zverejnené výsledky prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý patrí pod Sociologický ústav Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podpora českého prezidenta je veľmi vysoká medzi voličmi bývalej vládnej koalície (SPOLU, STAN a Piráti), kde sa pohybuje na úrovni 97 percent. Dôveruje mu tiež takmer polovica Motoristov (48 percent). Najnižšiu dôveru má medzi voličmi hnutí ANO (30 percent) a SPD (15 percent).
Po Pavlovi najviac opýtaných verí ministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi (50 percent) a ministrovi priemyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi (48 percent). Babišovi dôveruje 43 percent respondentov, najviac voliči hnutia ANO a tiež výrazná väčšina voličov SPD. Naopak, nedôveru má u 53 percent ľudí. Z voličov opozičných strán mu veria len jednotky percent.
Najvyššie percento nedôvery v prieskume, vyše dve tretiny českej verejnosti, dosiahol Filip Turek. Dôveruje mu pätina (20 percent) opýtaných. Po ňom nasleduje predseda strany SPD Tomio Okamura, ktorému nedôveruje 66 percent ľudí a predseda Motoristov Petr Macinka s 60 percentnou nedôverou.
Do prieskumu od 23. januára do 3. februára sa zapojilo 1725 respondentov. Každý z nich dostal zoznam politikov, ktorý obsahoval mená štyroch najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády a predsedov strán, ktoré majú poslanecký klub. Účastníci prieskumu pri každom mene uvádzali, či danej osobe „skôr dôverujú“, „skôr nedôverujú“, „nepoznajú“ ju alebo „nevedia“.