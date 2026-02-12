Belgická polícia vo štvrtok prehľadala priestory Európskej komisie (EK) v Bruseli v rámci vyšetrovania predaja nehnuteľného majetku štátu Belgicko v roku 2024. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.

EK uviedla, že si je vedomá prebiehajúceho vyšetrovania predaja 23 budov v hodnote približne 900 miliónov eur. Zároveň vyhlásila, že je „presvedčená, že tento proces prebehol v súlade s predpismi“.

Je tiež „odhodlaná k transparentnosti a zodpovednosti a bude plne spolupracovať s EPPO a príslušnými belgickými orgánmi v tejto záležitosti“.

Európska prokuratúra (EPPO) potvrdila iba to, že „v rámci prebiehajúceho vyšetrovania vykonáva činnosti zamerané na zhromažďovanie dôkazov,“ ktoré sa týkajú EK.

V tejto fáze nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, aby sme neohrozili prebiehajúce konanie a ich výsledok,“ objasnila hovorkyňa EPPO Tine Hollevoetová.

Podľa denníka Financial Times polícia vyšetruje možné nezrovnalosti pri predaji zmienených nehnuteľností. Podľa dvoch osôb oboznámených s touto operáciou polícia ráno prehľadala rôzne pracoviská EK v Bruseli vrátane rozpočtového oddelenia.

K predaju došlo počas mandátu predchádzajúcej eurokomisie, keď bol komisárom pre rozpočet Johannes Hahn až do roku 2024.

AFP konštatuje, že k predaju došlo v čase zmenšenia kancelárskych priestorov EK o štvrtinu, pretože čoraz viac zamestnancov pracovalo z domu z dôvodu pandémie koronavírusu.

Nehnuteľnosti kúpil belgický štátny investičný fond, ktorý plánoval ich rekonštrukciu, aby fungovali udržateľnejšie, a následne ich predať ako komerčné a bytové priestory.

Podľa AFP bola zámerom premena Európskej štvrte v Bruseli, kde sa nachádza väčšina inštitúcií EÚ, aby bola „priateľskejšia“ k ľuďom.