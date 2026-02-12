Belgická polícia vo štvrtok prehľadala priestory Európskej komisie (EK) v Bruseli v rámci vyšetrovania predaja nehnuteľného majetku štátu Belgicko v roku 2024. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.
EK uviedla, že si je vedomá prebiehajúceho vyšetrovania predaja 23 budov v hodnote približne 900 miliónov eur. Zároveň vyhlásila, že je „presvedčená, že tento proces prebehol v súlade s predpismi“.
Je tiež „odhodlaná k transparentnosti a zodpovednosti a bude plne spolupracovať s EPPO a príslušnými belgickými orgánmi v tejto záležitosti“.
Európska prokuratúra (EPPO) potvrdila iba to, že „v rámci prebiehajúceho vyšetrovania vykonáva činnosti zamerané na zhromažďovanie dôkazov,“ ktoré sa týkajú EK.
„V tejto fáze nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, aby sme neohrozili prebiehajúce konanie a ich výsledok,“ objasnila hovorkyňa EPPO Tine Hollevoetová.
Podľa denníka Financial Times polícia vyšetruje možné nezrovnalosti pri predaji zmienených nehnuteľností. Podľa dvoch osôb oboznámených s touto operáciou polícia ráno prehľadala rôzne pracoviská EK v Bruseli vrátane rozpočtového oddelenia.
K predaju došlo počas mandátu predchádzajúcej eurokomisie, keď bol komisárom pre rozpočet Johannes Hahn až do roku 2024.
AFP konštatuje, že k predaju došlo v čase zmenšenia kancelárskych priestorov EK o štvrtinu, pretože čoraz viac zamestnancov pracovalo z domu z dôvodu pandémie koronavírusu.
Nehnuteľnosti kúpil belgický štátny investičný fond, ktorý plánoval ich rekonštrukciu, aby fungovali udržateľnejšie, a následne ich predať ako komerčné a bytové priestory.
Podľa AFP bola zámerom premena Európskej štvrte v Bruseli, kde sa nachádza väčšina inštitúcií EÚ, aby bola „priateľskejšia“ k ľuďom.