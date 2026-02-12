Balík s iným tovarom alebo balík, ktorý si nik neobjednal. Polícia vysvetľuje, ako sa vyhnúť podvodu so zásielkami.
Polícia v Žilinskom kraji eviduje zvýšený počet prípadov, keď občanom doručia balík, ktorý si predtým neobjednali, alebo balík s iným, nekvalitným tovarom. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti, pričom poskytla návod, ako sa podobným situáciám vyhnúť.
Pozor na dva typy podvodu
Adresát zistí, že ide o podvod, často až po prebratí balíka. Polícia vysvetľuje, ako sa chrániť; Ilustračné foto: TASR/Daniel Stehlík
Podľa polície je problematické objednávanie tovaru od dvoch typov subjektov. Sú nimi:
- neoverené zahraničné firmy
- ľudia z Facebooku, ktorí reálne neexistujú
V prípade objednávky od niektorého z nich hrozí, že zákazník dostane tovar, ktorý nezodpovedá tomu, za čo zaplatil.
Problematické je aj preberanie balíkov na dobierku napríklad v hodnote 25, 40 alebo až 52 eur. Adresát takýto balík preberie, keďže očakáva iný, vopred objednaný tovar. Balík môže prevziať aj ďalší člen rodiny v domnienke, že bol naozaj objednaný. Zásielka však obsahuje tovar, ktorý si vopred nik neobjednal.
Ako sa im vyhnúť?
Podozrivým a podvodným balíkom sa podľa polície vyhnete aj vďaka zvýšenej ostražitosti pri objednávaní z internetu. V tejto súvislosti zverejnili niekoľko krokov, ktoré pomôžu v lepšej ochrane:
- preverte si recenzie na stránku, z ktorej objednávate, prípadne na osobu predajcu,
- overujte si dôveryhodnosť predajcov,
- nakupujte v spoľahlivých internetových obchodoch.
„Pripomíname, že príjemcovia by si mali vždy overiť, či objednávku naozaj niekto z domácnosti uskutočnil,“ dodala polícia.
Pozor na podvod s platobnou službou
Ako počas februára 2026 upozornila spoločnosť ESET, na Slovensku zaznamenali aj nový typ podvodov. V rámci neho sa podvodníci vydávajú za známu platobnú službu.
Podvodníci obeť kontaktujú telefonátom zo zahraničného čísla. Automatizovaný hlas po zodvihnutí informuje o údajnej požiadavke na overenie platby zo strany PayPal. Po potvrdení platby nasleduje presmerovanie hovoru na linku s podvodným operátorom.
ESET v tomto prípade odporúča nezdvíhať nečakané hovory zo zahraničných čísel. Po prípadnom zdvihnutí nereagujte na výzvy na stlačenie kláves na mobile a telefonát hneď ukončite.