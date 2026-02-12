Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok odkázal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že sa mýli, ak si myslí, že môže určovať podmienky vstupu svojej krajiny do Európskej únie.
Orbán svoj odkaz v anglickom jazyku zverejnil na platforme X, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vážený pán prezident! Idete na to zle. Vstup do EÚ je proces založený na zásluhách. Podmienky vstupu určujú členské štáty, nie kandidátske krajiny,“ zdôraznil Orbán.
Zelenskyj: Ukrajina musí dostať konkrétny dátum vstupu do EÚ
Premiér reagoval na Zelenského príspevok na tej istej sociálnej sieti, v ktorom ukrajinský prezident uviedol, že je dôležité, aby Ukrajina urobila všetko pre to, aby bola technicky pripravená na vstup do EÚ do roku 2027. Zdôraznil, že Ukrajina musí dostať konkrétny dátum vstupu do EÚ. „Ak dohoda podpísaná Spojenými štátmi, Ruskom, teda konkrétne (Vladimirom) Putinom, mnou ako prezidentom Ukrajiny a Európou, nebude obsahovať žiaden dátum, potom Rusko urobí všetko pre to, aby tento proces zablokovalo. A dokonca ani nie vlastnými rukami, ale cez istých európskych predstaviteľov,“ napísal Zelenskyj.
„Pre nás EÚ znamená konkrétne veci, pretože toto je o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Sú to konkrétne detaily s konkrétnym dátumom. A môj dnešný podpis pod 20-bodovým plánom, plánom na ukončenie vojny, Ukrajincom zaručuje, že pre náš vstup bude stanovený konkrétny dátum,“ dodal.
Server 24.hu v tejto súvislosti pripomína, že minulú sobotu (7.2.) na predvolebnom podujatí v meste Szombathely označil Orbán Ukrajinu za nepriateľa Maďarska. „Ukrajinci musia prestať neustále požadovať v Bruseli, aby bolo Maďarsko odrezané od lacnej ruskej energie. Pokiaľ to bude Ukrajina robiť, bude naším nepriateľom,“ citovala vyhlásenie maďarského premiéra agentúra MTI.