Tragickou udalosťou sa zaoberá polícia.
Doplnené o vyhlásenie OS ZZS SR
Polícia preveruje tragickú udalosť, ku ktorej došlo na stavenisku obchvatu mesta Sabinov na východe. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla polícia, pri pracovnom stroji našli 68-ročného muža s ťažkými zraneniami. Jeho život už nedokázali zachrániť ani privolaní záchranári.
"Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti tejto smutnej udalosti a zároveň sú vykonávané potrebné procesné úkony," dodala polícia.
Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská uviedla, že operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Po neúspešnej resuscitácii žiaľ lekár konštatoval u 68-ročného muža úmrtie,“ uviedla Frőhlich Činovská.
K ďalšej tragédii došlo v Leviciach
Úmrtím ženy a jej dcéry sa počas štvrtka zaoberajú levickí policajti po tom, ako ich telá našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.